Drinkbaar zeewater als oplossing voor waterschaarste

Schoon drinkwater is essentieel in ons dagelijks leven. Toch hebben heel wat mensen er geen toegang toe en die waterschaarste zal in de toekomst alleen maar toenemen. Bizar eigenlijk, aangezien 70% van de Aarde bestaat uit water. Daarom heeft GivePower een technologie ontwikkeld die zeewater omzet in drinkwater.

De Aarde beschikt over een reusachtige hoeveelheid zeewater, maar lange tijd konden we daar niets mee. Het menselijk lichaam is – in tegenstelling tot dat van katten – nu eenmaal niet gemaakt om zout water te drinken. Er bestaan al een tijdje pompen die zeewater kunnen omzetten in drinkbaar water, maar die kosten zoveel energie dat het niet mogelijk was om die methode op grote schaal toe te passen. Daar komt nu verandering in.

Kenia







De NGO GivePower specialiseert zich hoofdzakelijk in de uitbouw van zonne-energie in ontwikkelingslanden. Ze kwamen er echter al snel achter dat heel wat meisjes daar niet naar school konden omdat ze dagelijks talloze kilometers moesten wandelen om drinkbaar water te vinden. De organisatie onderzocht daarom of het mogelijk was om zonne-energie ook te gebruiken voor het reinigen van zeewater met de eerder genoemde pompen. Dat bleek geen probleem en sinds juli 2018 wordt er in Kiunga in Kenia dagelijks 75.000 liter drinkwater gefilterd – voldoende om 25.000 mensen van drinkbaar water te voorzien. Een methode die, zeker in het licht van de huidige en toekomstige waterschaarste, van groot nut kan zijn.