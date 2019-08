Al 11 jaar Farmaline, en dat vieren we! 

Farmaline, dé online apotheek voor België, viert haar elfde verjaardag. Naast een uitgebreid gamma aan grote merken, tal van kortingen en een uitmuntende service, hebben we nog vele andere voordelen. We zetten alle feitjes over het bedrijf even voor je op een rijtje!

Waarom Farmaline?

Het principe van Farmaline is heel simpel: 365 dagen per jaar bereikbaar zijn. Heb je geen mogelijkheid om naar een fysieke apotheker te gaan, dan staan wij 24/24 voor je klaar. Zo maakt Farmaline het shoppen naar beauty producten en producten zonder voorschrift aangenamer en toegankelijker voor iedereen in België.

30.000 geleverde pakketjes per dag in Europa







Zoals je je wel kan indenken, staat de band nooit stil! Als één van de grootste online apotheken leveren we elke dag tal van producten niet alleen in België, maar in heel Europa. Niet enkel dat, zo voorziet Farmaline ook een gratis levering bij bestellingen boven de 29 euro. Mooi meegenomen, noemen we dat!

Meer variatie dan je denkt

Wist je dat Farmaline niet enkel geneesmiddelen zonder voorschrift aanbiedt? Zo bestaat het gamma uit verscheidene producten voor allerhande doeleinden:

schoonheids- en gezondheidsproducten , van je favoriete gezichtscrème tot producten die je leverfunctie bevorderen.

Alles wat je nodig hebt tijdens je zwangerschap en voor je baby .

Afslankproducten , maar ook een variatie aan gezonde voedingswaren voor tijdens het sporten.

Farmaline heeft zelfs het een en het ander voor je huisdier. Kortom, voor iedereen wat wils. Zeker als je naar de beste prijs en toffe acties zoekt.

Levering op jouw maat

Farmaline weet dat niet iedereen dezelfde voorkeuren heeft en voorziet graag mogelijkheden speciaal op jouw maat, zelfs op het gebied van verzending. Niet vaak thuis? Opteer dan voor levering op het werk of in een afhaalpunt in jouw buurt. Als Bpost misschien niet zo je ding is, dan kan je altijd opteren voor DPD als alternatieve verzendmethode. Beide opties zijn immers gratis zodra je bestelling boven de 29 euro komt te liggen.

Makkelijk retourneren

Niets is irritanter dan te weten komen dat er extra kosten verbonden zijn aan het retourneren van je pakketje, en dat weet Farmaline ook. Daarom zorgen we ervoor dat je 30 dagen de tijd hebt om je te bedenken, en hanteren we een ‘niet tevreden, geld terug’ garantie. Voorzie bij het retourneren zeker je bestelbon, dan kunnen we snel en gemakkelijk je bestelling opzoeken, en daarmee ook sneller terugvergoeden natuurlijk. Heb je nog andere vragen? Onze klantendienst staat altijd voor je klaar via mail, live chat en telefoon.

Leuk en lokaal

Dat je bestelling snel wordt geleverd is niet voor niets! Farmaline is immers lokaler dan je zou denken. Met een hoofdkantoor in Tongeren is het bedrijf gevestigd op Belgische grond, terwijl ons magazijn zich in Venlo bevindt. Geen gedoe dus op het vlak van lange wachttijden. We zijn op en top Belgisch, en weten wat iedere klant nodig heeft.

Beste webshop van België, meerdere malen op rij

Twee keer de Webshop Awards van België winnen, dat deden we niet zomaar! Zo werden we in 2017-2018 al beste webshop in de categorie Health & Wellness. Dit jaar haalde Farmaline opnieuw de zege binnen. Met volle trots streven we naar een derde titel in het jaar 2020 door. Hoe doen we dat? Door ten alle tijden ons beste beentje voor te zetten wanneer het aankomt op een goede service en een luisterend oor voor onze klanten.

Topdeals in elke nieuwsbrief

Nog niet ingeschreven op de nieuwsbrief? Je weet niet wat je mist! Iedere mail die je van ons ontvangt zit boordevol leuke acties, kortingen en goodies. Zo blijf je altijd op de hoogte van de leuke promo’s die op onze site terechtkomen, en geniet je mee wanneer we onze klanten leuke extra’s willen aanbieden die enkel via mail beschikbaar zijn. Zeker de moeite dus, vooral wanneer je net zat te twijfelen of je dat ene product nu zou kopen of niet.

Discretie is een must

Wanneer je online koopt, weten je buren soms al snel waar je precies besteld hebt. Geen zorgen, ook hier heeft Farmaline aan je gedacht. Of het nu geneesmiddelen zonder voorschrift zijn of je favoriete schoonheidsproducten, Farmaline zorgt ervoor dat je bestelling in alle discretie bij je aankomt. Zo worden alle bestellingen verzonden in neutrale bruine dozen waar ons logo niet op te zien is.

Professioneel advies op maat

Niet enkel onze klantenservice medewerker staan je met raad en daad bij, maar ook onze professionele apothekers. Zit je met een specifieke vraag over een bepaald product, dan kan je hen altijd bereiken voor advies. Je wordt via onze klantendienst doorverbonden. Zo krijg je de juiste antwoorden, compleet op maat van jouw gezondheid.

Geniet ook mee van onze verjaardag

Een verjaardag vier je natuurlijk niet alleen. Wij bij Farmaline zien we dit feestje als een manier om al onze klanten goed in de bloemetjes te zetten. Ontdek daarom onze 3 Belgische topproducten, samen met vele anderen, extra voordelig op Farmaline.be.

Je kan je vandaag nog inschrijven om mee te genieten. Wacht dus niet langer!