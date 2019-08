Zeventien “terroristen” gedood in operatie na aanslag in Egypte

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben donderdag “zeventien terroristen” omgebracht bij een operatie tegen de verdachten die betrokken waren bij een aanslag zondag in Caïro. Daarbij kwamen twintig mensen om. Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een mededeling weten. Volgens het ministerie behoorden de personen tot de groep Hasm, die volgens de Egyptische overheid dicht aanleunt bij de verboden organisatie Moslimbroeders.

Maandag verklaarde president Abdel Fattah al-Sissi dat de botsing tussen verschillende auto’s zondag in Caïro een “terroristische” daad was. Een van de voertuigen was geladen met explosieven. Bij de ontploffing in de buurt van een oncologisch centrum kwamen zeker twintig mensen om het leven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat Hasm achter die aanslag zat. Donderdag konden de autoriteiten de zelfmoordterrorist, die de bomauto liet ontploffen, al identificeren.

Vervolgens konden de veiligheidsdientsen “verschillende leden van een cel van Hasm lokaliseren” en bij operaties in Caïro en in Fayoum werden zeventien onder hen gedood, ook de broer van de zelfmoordterrorist die gevangen werd genomen, maar probeerde te vluchten.

Het is niet duidelijk of de cel en de zeventien mannen rechtstreeks betrokken waren bij de aanslag van zondag.

Bron: Belga