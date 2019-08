Weerbericht: zonnig in het noorden, buien in het zuiden van het land

Deze namiddag is het vrij zonnig in het noorden, maar zijn er enkele buien in het centrum en zuiden van het land. De maxima halen tussen 21 en 25 graden. Dat meldt het KMI. Morgen trekken storingen over ons land. Er vallen buien, mogelijk gepaard met onweer. Tussendoor is het droger en komt de zon tevoorschijn. Er wordt warme en vochtige lucht aangevoerd, waardoor het zwoel kan aanvoelen. De maxima liggen, afhankelijk van de opklaringen, tussen 23 en 28 graden.

Zaterdag blijft het nog vrij warm, maar het wordt winderig. Opklaringen wisselen af met wolkenvelden en er zijn enkele buien mogelijk. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden aan de kust en in de Ardennen en tussen 22 en 24 graden elders. Er staat een vrij krachtige en aan zee soms krachtige zuidwestenwind, met rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en 80 km/u aan zee.







Zondag blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt. De zuidwesten- tot westenwind neemt af in kracht en wordt terug matig. We halen 20 tot 24 graden.

Maandag schuift een regenzone van Frankrijk richting Duitsland en kan daarbij het zuiden van het land raken. Ook elders kan er wat neerslag vallen in de vorm van buien. We verliezen enkele graden en het wordt in de meeste plaatsen maximaal zo’n 20 graden.

bron:Â Belga