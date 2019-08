Vazquez ingezworen als nieuwe gouverneur van Puerto Rico

In Puerto Rico is minister van Justitie Wanda Vazquez woensdag ingezworen als de nieuwe gouverneur van het Amerikaanse niet-geïncorporeerd gebied. Eerder had het hooggerechtshof nog de benoeming van Pedro Pierluisi als gouverneur van de archipel ongedaan gemaakt wegens “ongrondwettig”. Pierluisi had pas vrijdag de eed afgelegd. Hij volgde Ricardo Rossello op, die na massale protesten was opgestapt. De oud-gouverneur had zich in een groepsgesprek met elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken op de berichtendienst Telegram regelmatig laatdunkend uitgelaten over vrouwen en homoseksuelen, waarop de bevolking zijn ontslag had geëist.

De beslissing van het hooggerechtshof over de benoeming van Pierluisi kwam er na een klacht van de voorzitter van de Senaat, Thomas Rivera Schatz. Die nam het niet dat Pierluisi werd aangesteld als gouverneur zonder dat de Senaat zijn nominatie had goedgekeurd. De benoeming had enkel groen licht gekregen van het Huis van Afgevaardigden, wat volgens voorstanders van Pierluisi voldoende was. Ze verwezen daarvoor naar een wet uit 2005. Volgens het hof is die wet echter ongrondwettig en heeft een gouverneur van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden groen licht nodig.

Justitieminister Wanda Vazquez, die normaal gezien de volgende in lijn was om Rossella op te volgen, had eerder gezegd “geen interesse” te hebben in de functie, maar veranderde nadien gezien “de gewijzigde situatie” van gedacht. Ze werd minder dan een uur na de beslissing van het hooggerechtshof ingezworen. In een verklaring op Twitter zei ze dat ze de functie zal invullen “met de verantwoordelijkheid en de ernst die ze verdient”. “Puerto Rico heeft zekerheid en stabiliteit nodig. Onze acties zullen daarop gericht zijn en deze doelstelling zal altijd op de eerste plaats komen”, luidde het.

bron: Belga