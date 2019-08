Remco Evenepoel volgt Victor Campenaerts op als Europees kampioen tijdrijden

Remco Evenepoel heeft zich tot Europees kampioen tijdrijden gekroond. De negentienjarige Vlaams-Brabander haalde het na een chronorit van 22,4 kilometer in en om het Nederlandse Alkmaar in 24:55 (gem: 53,94 km/u) voor de Deen Kasper Asgreen (+0:18) en de Italiaan Edoardo Affini (+0:21). Yves Lampert werd zevende (+0:28). Evenepoel is de opvolger van Victor Campenaerts, die de voorbije twee edities van het EK tijdrijden won, maar dit jaar niet aan het vertrek kwam. Evenepoel is door zijn topvijfnotering ook zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. België mag in de Japanse hoofdstad twee Belgische renners afvaardigen. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts moet echter nog niet wanhopen. Op het WK in Yorkshire volstaat een stek in de top-8 eveneens voor een olympisch deelnamebewijs. Indien meer dan twee Belgische renners de selectienormen halen, moet bondscoach Rik Verbrugghe een keuze maken.

Evenepoel gaf vooraf al aan de zege op te dragen aan de maandag overleden Bjorg Lambrecht. Hij werd in de hotseat overmand door emoties.







bron: Belga