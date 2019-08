“Regeringen moeten boeren helpen bij omslag naar ecologische landbouw”

De Belgische regeringen moeten meer steun voorzien voor ecologische landbouw en moeten de boeren ook bijstaan bij het maken van die overstap. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace in een reactie op het verspreide VN-klimaatrapport. Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft een rapport gepubliceerd over landgebruik en klimaatverandering. In het rapport wordt onder meer gevraagd om werk te maken van een andere vorm van landbouw en voedselgebruik. Het rapport waarschuwt ook dat een kwart van het landoppervlak kampt met “door de mens veroorzaakte degradatie”.

“De manier waarop we voedsel, en vooral vlees, produceren moet dringend veranderen als we onze bossen en onze bodem willen beschermen en de klimaatcrisis willen stoppen”, reageert Matteo De Vos, expert landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. Ook hij onderschrijft de stelling dat minder vlees eten daarbij een deel van de oplossing vormt. “Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing is de teelt van veevoer”, zo verduidelijkt hij.







“Om het klimaat te redden en om genoeg voedsel te produceren, is dringende actie nodig. Ook de Belgische regeringen moeten in het licht van dit IPCC-rapport hun klimaatambitie opschroeven”, klinkt het nog.

Op het vlak van grondgebruik, vraagt De Vos daarom dat de overheid meer financiële steun voorziet voor ecologische landbouw. “De Belgische regeringen moeten ervoor kiezen de boeren te ondersteunen. Als je kijkt naar de hittegolven en droogtes van de voorbije zomers, zie je dat boeren de eerste slachtoffers zijn van de klimaatcrisis. We moeten boeren helpen bij het maken van de overgang naar een meer veerkrachtige en klimaatresistente landbouw.”

De organisatie onderstreept voorts dat de klimaatexperts ook pleiten voor de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen.

bron: Belga