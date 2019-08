Premier League – Manchester City strikt Joao Cancelo van Juventus, dat Danilo overneemt

De Portugese verdediger Joao Cancelo zet zijn carrière verder bij Manchester City. Hij komt voor 65 miljoen euro over van Juventus. De Italianen kopen dan weer Danilo van City voor 37 miljoen euro. Beide transfers werden woensdagavond bevestigd.

De 25-jarige Cancelo ondertekende bij de Engelse landskampioen een contract tot 2025. Hij is na Angelino en Rodri de derde aanwinst van de Citizens deze zomer.

In het shirt van Juventus groeide Cancelo uit tot een van de beste rechterflankverdedigers in de Serie A. Hij speelde vorig seizoen 34 wedstrijden (1 goal, 5 assists) voor de Oude Dame.

“City is een fantastische club met een briljante manager en ik ben blij hier te zijn”, zegt de nieuwe ploegmaat van Kevin De Bruyne. “Alles hier maakt indruk op mij, van de faciliteiten tot de manier van voetballen.”

De Braziliaanse vleugelverdediger Danilo (28) maakt de omgekeerde beweging en trekt naar Juventus. Hij zette in Turijn zijn krabbel onder een contract tot 2024. Danilo stapte in 2017 van Real Madrid over naar City. Hij speelde vorig seizoen 22 wedstrijden in het team van Pep Guardiola.

Bron: Belga