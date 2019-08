Premier League – David Luiz ruilt Chelsea voor Arsenal

David Luiz draagt vanaf komend seizoen het shirt van Arsenal. De 32-jarige Braziliaan komt over van Chelsea. De Gunners bevestigden de komst van de centrale verdediger met de karakteristieke krullen donderdag op hun website. Hij kost 8 miljoen pond (8,7 miljoen euro). “David heeft enorm veel ervaring en ik kijk ernaar uit opnieuw met hem samen te werken”, zegt coach Unai Emery, die Luiz al onder zijn hoede had bij PSG. “Hij is een bekende speler en maakt onze verdediging sterker.”

Luiz krijgt het rugnummer 23. Hij vervangt bij de Londenaars de Fransman Laurent Koscielny, die naar Bordeaux verkaste.

De ervaren Braziliaan (56 caps) begon zijn carrière in eigen land bij Vitoria. Daarna speelde hij voor Benfica (2007-2011), Chelsea (2011-2014 en 2016-2019) en PSG (2016-2019). Luiz werd zowel met Benfica, Chelsea als PSG kampioen.

bron: Belga