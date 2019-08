Premier League – D-day voor Romelu Lukaku, transfermarkt in Engeland sluit om 18u

Donderdag wordt meer dan waarschijnlijk een cruciale dag in het transferdossier rond Rode Duivel Romelu Lukaku. Onze landgenoot wordt al weken in verband gebracht met een overgang naar Italië – Inter en Juventus zouden in de running zijn – en donderdagavond (om 18u00 Belgische tijd) sluit de transferperiode in Engeland. Die sluiting is er echter enkel één aan ingaande zijde. In principe zou Lukaku tot 2 september (om 20u00) de overstap naar Italië kunnen maken, dan sluit immers pas de Italiaanse transfermarkt, maar Manchester United kan na donderdagavond geen vervanger meer voor de aanvaller kopen. Het lijkt voor de Mancunians dus zaak op het einde van de dag duidelijkheid te hebben over Lukaku.

Het transferdossier rond Lukaku groeide de voorbije weken uit tot dé soap van de zomermercato. De aanvaller speelde nog geen minuut in de voorbereidingswedstrijden van United, en trainde maandag en dinsdag zelfs even mee met de U18 van Anderlecht. ‘Big Rom’ leek hiermee druk te zetten op zijn werkgever. Zijn naam gonst al een hele tijd bij Serie A-clubs Inter en Juventus, maar hun boden zouden tot dusver ontoereikend zijn geweest voor Manchester United. Diverse media meldden woensdag wel dat er tussen Inter en ManU een mondeling akkoord zou zijn over een transfersom van 70 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 83 miljoen.

Het was tot hier toe een eerder kalme zomermercato over het Kanaal. Vooral bij de top-2 van vorig seizoen bleef het erg rustig. Kampioen Manchester City versterkte zich enkel met de Spanjaarden Rodri (Atlético Madrid) en Angelino (PSV) en de Portugees Joao Cancelo (Juventus), terwijl eerste achtervolger Liverpool geen enkele topspeler aantrok. Tottenham, Arsenal en Manchester United gaven wel fors geld uit, maar deden dat wel slechts voor enkele spelers. Het geraamte van hun ploegen bleef eveneens behouden. Tottenham, dat niet de reputatie heeft grote sommen te spenderen, trok fors de geldbuidel open voor de Franse middenvelder Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Arsenal vond aanvallende versterking met Nicolas Pepe (Lille) en Dani Ceballos (Real Madrid) en Manchester United is vooral defensief sterker uit de transferperiode gekomen met recordtransfer Harry Maguire (Leicester City) en Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace). Chelsea mocht door een transferverbod geen inkomende transfers doen.

Van Belgische zijde kwamen Leandro Trossard (van Genk naar Brighton) en Björn Engels (van Reims naar Aston Villa) toe in Engeland. Eden Hazard (van Chelsea naar Real Madrid), Vincent Kompany (van Manchester City naar Anderlecht) en Simon Mignolet (van Liverpool naar Club Brugge) verlieten de Premier League. Youri Tielemans maakte dan weer definitief de overstap naar Leicester City, nadat de Foxes hem in de terugronde van vorig seizoen al huurden van Monaco. Hij krijgt donderdag mogelijk het gezelschap van Dennis Praet, die zou overkomen van Sampdoria.

Bron: Belga