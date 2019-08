“Pijnlijk hoe progressieve partijen zich uit elkaar laten spelen door De Wever”

Vlaams parlementslid Tom De Meester (PVDA) kijkt naar eigen zeggen met stijgende verbazing naar het “opbod” tussen sp.a en Groen “om absoluut deel te mogen uitmaken van de regeringen met Bart De Wever”. Hij vindt het pijnlijk hoe de progressieve partijen zich door de N-VA-voorzitter “uit elkaar laten spelen”. Dat zei De Meester vandaag in De Ochtend op Radio 1. PVDA laat zich niet meeslepen in wat De Meester de partijpolitieke spelletjes van De Wever noemt. Voor de uiterst linkse partij was het na een eerste gesprek met de Vlaamse informateur, kort na de verkiezingen, duidelijk dat hij niet van plan is werk te maken van een ambitieus sociaal beleid. De Meester: “Wat Bart De Wever eigenlijk wil, is het land verder gijzelen en het confederalisme opdringen op federaal niveau. In dat spelletje gaan wij natuurlijk niet meespelen.”

De PVDA’er vindt het onbegrijpelijk dat de andere progressieve partijen sp.a en Groen wél met de N-VA willen besturen. Groen-onderhandelaar Björn Rzoska stak dinsdag nog expliciet de hand uit naar De Wever. “Ik snap niet dat Groen een klimaatregering wil vormen met de N-VA”, zegt De Meester. “De N-VA die de voorbije vijf jaar elke klimaatambitie heeft tegengehouden, de N-VA die zegt dat de klimaatopwarming niet meer is dan een soort van religieuze propaganda.”







De Meester is niet tegen het sluiten van compromissen, maar waarschuwt sp.a en Groen dat ze zich dreigen te “compromitteren in een rechtse regering”. “Het is een beetje pijnlijk hoe de progressieve partijen zich nu uit elkaar laten spelen door Bart De Wever. Ik hoor de N-VA lachen tot hier. Het zou veel beter zijn als we aan hetzelfde zeel zouden trekken in de oppositie”, aldus De Meester.

bron: Belga