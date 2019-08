Oxfam: Honderden kinderen op jaar tijd gedood bij conflict in Jemen

In Jemen zijn het afgelopen jaar honderden kinderen gedood in het conflict dat daar woedt. Dat meldt Oxfam, dat aandringt op een staakt-het-vuren. Sinds een luchtaanval een bus raakte in Sa’ada op 9 augustus 2018, waarbij 41 schoolkinderen werden gedood en bijna 600 gewond raakten, zijn nog eens 335 kinderen gedood door gewelddadige aanvallen, waaronder luchtaanvallen, mijnen en bombardementen. “Ondertussen blijven internationale wapenverkopen het conflict verder voeden”, stelt de organisatie.

Volgens de VN zijn nog veel meer mensen overleden aan honger en ziekte in de humanitaire crisis die het conflict veroorzaakt.

“De wereld was terecht geschokt door een aanval die het leven kostte aan zoveel jonge, onschuldige schoolkinderen. Toch is er sinds dat jaar bijna één kind per dag gedood en blijft geweld een dagelijkse bedreiging voor Jemenieten, naast de strijd tegen honger en ziekte”, zegt Muhsin Siddiquey, Country Director van Oxfam in Jemen. “De Jemenieten hebben dringend behoefte aan een staakt-het-vuren.”

Het conflict, tussen de Houthi’s en de internationaal erkende regering, ondersteund door een internationale coalitie van onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, duurt nu al meer dan 4 jaar. De Verenigde Naties schatten dat als de oorlog tot 2022 aanhoudt, meer dan een half miljoen mensen zullen worden gedood door gevechten, honger en ziekte.

De Houthi’s en de regering van Jemen hebben in december een akkoord bereikt, waaronder een deal rond een staakt-het-vuren voor de belangrijkste haven Hodeida. Maar de stappen om dit uit te voeren zijn lang uitgesteld.

bron: Belga