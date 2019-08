Man valt politieagent aan met machete in Londen

In Londen heeft een vijftiger een politieagent meerdere malen gestoken met een machete, nadat hij eerst had geweigerd te stoppen voor een politiecontrole. De politieman is “kritiek, maar stabiel”, meldt Scotland Yard. De politieagent en zijn collega gaven woensdagavond iets voor middernacht vanuit hun politiewagen aan dat de man in zijn bestelwagen moest stoppen. Hij deed dat niet, waarop de politie hem kort achtervolgde met zwaailichten.

De man stopte, en toen de agenten uit de auto stapten om met de man te spreken viel hij één agent aan met een machete. De agent werd meerdere keren gestoken, maar kon de verdachte toch met zijn taser bedwingen. De man werd meteen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van een zwaar lichamelijk letsel, en naar het politiekantoor gebracht voor verhoor.







De gewonde agent, een dertiger, werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in een kritieke maar stabiele toestand. Scotland Yard gaat niet uit van terroristische motieven.

Bron: Belga