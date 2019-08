Israëlische soldaat dood aangetroffen op Westelijke Jordaanoever

Op de Westelijke Jordaanoever is vandaag in de buurt van een Joodse nederzetting het lijk gevonden van een Israëlische soldaat. Het lichaam van de jongeman vertoonde verschillende steekwonden, zo meldde het Israëlische leger op Twitter. In een Engelstalig communiqué van het leger werd meegedeeld dat het incident zich voordeed in het gebied Goesj Etsion, tussen Bethlehem en Hebron. Meer informatie werd niet gegeven, behalve dan dat politieagenten, militairen en leden van de binnenlandse inlichtingendienst het gebied uitkammen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schreef het overlijden van de soldaat in een mededeling in het Hebreeuws wel al meteen toe aan “een vuile terrorist”.

Het slachtoffer is een 18-jarige jongeman die aan een jesjiva, een speciale Talmoedschool, studeerde. Hij nam deel aan een speciaal programma dat toelaat om een religieuze studie te combineren met de militaire dienst.







“Hij is in de namiddag naar Jeruzalem vertrokken om een cadeau te kopen voor zijn leraren”, verklaarde rabbijn Schlomo Wilk. “Dertig minuten voor hij vermoord werd, had hij vanuit de bus naar de jesjiva nog contact met ons”, voegde hij er aan toe. Nog volgens de rabbijn werd de jongen op een honderdtal meter van de bushalte gedood. De familie van het slachtoffer had de jongeman naar verluidt ’s nachts als vermist opgegeven.

Bron: Belga