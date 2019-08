Inter heeft Romelu Lukaku beet

De kogel is door de kerk: Romelu Lukaku verlaat Manchester United en gaat bij Inter Milaan voetballen. Dat heeft de Italiaanse topclub laten weten. “Inter is niet voor iedereen. Daarom ben ik hier”, zegt een lachende Lukaku in een kort filmpje op Twitter. Het transferdossier rond Lukaku groeide de voorbije weken uit tot de soap van de zomermercato. De aanvaller speelde geen minuut in de voorbereidingswedstrijden van United, en trainde maandag en dinsdag zelfs even mee met de U18 van Anderlecht om de druk op het Engelse team op te voeren. Lukaku lonkte de hele zomer naar Italië, waar Inter en Juventus verregaande interesse toonden. Nu vertrekt Big Rom dus naar de club uit Milaan. Een grote verrassing is dat niet, want Inter-trainer Antonio Conte verklaarde zondag nog “vurig” te hopen dat de spits zijn ploeg vervoegde.

Na zijn doorbraak in België bij Anderlecht versierde Lukaku in 2011 een knappe transfer naar Chelsea. Bij The Blues kreeg de toen piepjonge spits maar moeilijk voet aan de grond. Het was pas nadien, bij West Bromwich en vooral Everton, dat de Belg helemaal loskwam over het Kanaal. Lukaku ruilde in de zomer van 2017 het team uit Liverpool voor topclub Manchester United. In twee seizoenen op Old Trafford was hij goed voor in totaal 42 doelpunten, maar toch lukte het de Rode Duivel niet om er onbetwist titularis te worden. Eind vorig seizoen liet United-coach Ole Gunnar Solskjær verstaan dat Lukaku andere oorden mocht opzoeken.







Met de transfer zou een som van 70 miljoen euro gemoeid zijn. Met bonussen kan dat bedrag nog met zo’n 10 miljoen oplopen.

bron: Belga