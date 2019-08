Inter-fans geven Lukaku warm welkom op luchthaven

Fans van Inter hebben Romelu Lukaku in de nacht van woensdag op donderdag een warm welkom gegeven in de luchthaven van Milaan. Even voordien plaatste Federico Pastorello, de manager van de Rode Duivel, een foto op Instagram waar hij Lukaku op een vliegtuig flankeert. “Klaar om op te stijgen richting Milaan”, schreef de manager er voor alle duidelijkheid bij. De overgang van Lukaku van Manchester United naar Inter lijkt zo goed als rond. Diverse media schreven woensdag dat beide teams al een mondeling akkoord hebben over de transfer. Inter zou voor de topschutter van de Rode Duivels 70 miljoen euro bieden, een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 83 miljoen euro. Op die manier recupereert ManU quasi de volledige transfersom die de Engelsen in 2017 aan Everton betaalden.

Lukaku wil absoluut weg bij Manchester United, waar hij niet past in de plannen van manager Solskjaer. Bij Inter wil coach Antonio Conte de 26-jarige aanvaller er dan weer heel graag bij. In afwachting van een transfer bleef Lukaku weg van de trainingen bij ManU. Hij onderhield zijn conditie onder meer bij zijn ex-club Anderlecht.







Bron: Belga