Geëmotioneerde Remco Evenepoel draagt zege op aan Bjorg Lambrecht en Stef Loos

Remco Evenepoel zette zijn topvorm voort met winst in de tijdrit op de Europese kampioenschappen wielrennen in het Nederlandse Alkmaar. Hij volgt daarmee Victor Campenaerts op, die de vorige twee EK’s tijdrijden won. De negentienjarige Vlaams-Brabander, die vorige week zaterdag al de Clasica San Sebastian won, droeg zijn zege op aan de maandag overleden Bjorg Lambrecht. “Ik had op mijn stuur een tekstje voor Bjorg en dat gaf me telkens weer een boost”, legde Evenepoel uit. “Dit is te gek voor woorden”, begon Evenepoel na afloop. “Ik had op voorhand gezegd dat ik er alles aan zou doen om te kunnen winnen voor Bjorg. Ik wil niet zeggen dat ik uit zijn overlijden extra motivatie heb geput. Dat klinkt niet juist. Maar op mijn opwarmingsblad stond een tekstje voor Bjorg – ‘take those stars for even bigger stars’ – en dat gaf me telkens een boost. Deze zege is trouwens zeker ook voor Stef Loos (zijn oud-ploegmakker die in het voorjaar verongelukte, red.).”

“Ik kan er niet veel over zeggen”, stamelde Evenepoel. “Het is gebeurd. Ik kan het zelf niet geloven. Ik had niet verwacht op dit parcours mee te doen om te winnen. Ik hoopte op het podium. Maar ik win hier met achttien seconden voorsprong. Dat is wel iets op zo’n korte afstand. Ik ben heel tevreden. Mijn sterkste punt is aerodynamica en de kracht die ik daaruit kan putten. Dat was op dit parcours wel een groot voordeel. Ik kende het parcours helemaal vanbuiten, ik heb de bochten voluit genomen. Ik heb nog nooit zo snel bochten genomen, ook dankzij de nieuwe fiets van de ploeg. Alles verliep perfect. Aan de finish zag ik bij de tussentijden al snel dat iedereen een pak trager was. Dan begin je te denken ‘wat als er niemand meer onder gaat?’. Het is een hele mooie dag.”







bron: Belga