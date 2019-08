Europa League – “Verhuis naar Brussel is nadelig voor Antwerp”

Antwerp ontvangt Viktoria Plzen donderdagavond in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League niet op de Bosuil, die niet voldoet voor Europees voetbal, maar in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. “En dat is toch nadelig voor Antwerp”, stelt Viktoria-coach Pavel Vrba. “Door die verhuis hebben ze waarschijnlijk minder tickets verkocht en zal er minder sfeer zijn. Het blijft echter een sterke tegenstander, ik heb hun wedstrijden gezien. Ze hebben goeie spitsen, spelen offensief en dat zullen wij moeten proberen op te vangen.”

Vrba was met Viktoria Plzen al eens te gast in het Koning Boudewijnstadion. In 2012 liep hij er in de play-offronde van de Europa League tegen een 2-1 nederlaag aan tegen Lokeren, maar door een 1-0 zege in de terugwedstrijd konden ze dankzij het doelpunt op verplaatsing toch doorstoten. “Ik herinner me die wedstrijd hier tegen Lokeren maar al te goed, het was toen zeer slecht weer. Ondanks de nederlaag slaagden we er toch in door te stoten. Ik hou er dus goeie herinneringen aan over”, lachte de coach.

Bron: Belga