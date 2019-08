Deen Vingegaard pakt eerste profzege en wordt nieuwe leider in Ronde van Polen

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft een dubbelslag geslagen in de koninginnenrit van de Ronde van Polen (WorldTour). De 22-jarige Deen haalde het na 160 kilometer tussen de start in Zakopane en de aankomst in Koscielisko in een sprint met drie voor de Rus Pavel Sivakov (Ineos) en de Australiër Jai Hindley (Sunweb). De Duitse sprinter Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), die nog leider was bij de start, gaf vroeg in de zesde etappe op. Vingegaard is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Het is voor de Deense neoprof de eerste profzege uit zijn loopbaan. Hij won eind mei met Jumbo-Visma wel al de Hammer Series in het Noorse Stavanger.

Morgen staat de slotrit in de Ronde van Polen op het programma. Er wacht de renners op de 153,3 kilometer tussen Bukovina Resort en Bukowina Tatrzanska opnieuw een erg heuvelachtig parcours, met vijf beklimmingen van eerste categorie.







Het peloton in de Ronde van Polen kreeg maandag een enorme slag te verwerken. Onze landgenoot Bjorg Lambrecht overleed na een zware val aan zijn verwondingen. Hij werd amper 22 jaar oud.

