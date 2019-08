Damascus verwerpt Turks-Amerikaans akkoord over veiligheidszone

Het Syrische regime heeft het Turks-Amerikaans akkoord over de oprichting van een veiligheidszone in het noorden van Syrië verworpen. Damascus spreekt van een “flagrante aanval” op de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië. Gisteren raakten Turkije en de Verenigde Staten het eens over een veiligheidszone, waardoor een Turks militair offensief kon afgewend worden tegen de door de Amerikanen gesteunde Koerdische opstandelingen. De landen zeiden te hopen dat het een “vredescorridor” kon worden worden, die ook zou dienen om Syrische vluchtelingen in Turkije te laten terugkeren naar huis.

“Syrië verwerpt categoriek en absoluut de overeenkomst tussen de Amerikaanse en Turkse bezetters over de oprichting van de zogenaamde veiligheidszone”, meldde het Syrische persagentschap Sana, dat een ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken citeerde. De ambtenaar voegde eraan toe dat Syrië de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties oproept de Amerikaans-Turkse agressie te veroordelen.







De Koerden reageerden vandaag voorzichtig positief. “Dit akkoord kan het begin zijn van een nieuwe benadering, maar we hebben nog meer details nodig”, zei de Syrisch-Koerdische politicus Aldar Khalil.

Volgens de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar wil Ankara dat de zone zo’n 40 kilometer diep is. Amerika en Turkije zouden volgens hem dan samen de Volksbeschermingseenheden (YPG) ontwapenen en verwijderen uit het noorden. YPG is de Koerdische militie die door de Verenigde Staten gesteund wordt in de strijd tegen de jihadisten van IS (Islamitische Staat). Hoe en wanneer de zone opgericht zal worden is nog niet duidelijk.

Bron: Belga