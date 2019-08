Brusselse beurs – Aandeel bpost schiet hoger na kwartaalcijfers, KBC licht in het rood

Op de beurs van Brussel is het aandeel bpost donderdag met fikse winst aan de handelsdag begonnen. Rond 9.15 uur noteerde het aandeel net boven 9 euro, bijna 10 procent hoger dan woensdagavond. Beleggers konden de kwartaalcijfers die het postbedrijf woensdag nabeurs bekendmaakte, blijkbaar smaken. Met een bedrijfswinst van 107,5 miljoen euro deed bpost het beter dan de analisten hadden verwacht. Nochtans waarschuwde het bedrijf ook dat de afname van de brievenpost sneller gaat dan verwacht. De postbodes zullen dit jaar naar verwachting 9 procent minder brieven ronddragen dan vorig jaar, waar er tot nu toe uitgegaan was van een daling met 7 procent.

Die versnelde afname toont volgens CEO Koen Van Gerven opnieuw aan waarom het zo belangrijk is bpost om te vormen tot een belangrijke e-commercespeler. Het aantal door bpost behandelde pakjes in België en Nederland lag in het tweede kwartaal +17,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aandeel KBC verging het wat minder goed. Het startte de dag nog wel met een winst van 2,5 procent, maar rond 9.15 uur stond er zowat een half procent verlies in de tabellen. KBC was daarmee op dat moment het enige rode aandeel in de Bel20, de korf van de twintig belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs.

KBC maakte donderdagochtend een nettowinst van 745 miljoen euro in het tweede kwartaal bekend.

