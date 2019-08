ATP Montreal – Titelhouder Rafael Nadal neemt eerste horde

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van het ATP-toernooi in Montreal (5.701.945 dollar). Hij versloeg in de tweede ronde op het Canadese hardcourt de Engelse qualifier Daniel Evans (ATP 53) in twee sets. Het werd, tussen de regenbuien door, 7-6 (8/6) en 6-4 na twee uur tennis. Om door te stoten naar de kwartfinales moet Nadal voorbij de Argentijn Guido Pella (ATP 24). Die laatste schakelde in de eerste ronde David Goffin (ATP 18) uit met 6-4 en 7-6 (7/4). Woensdag ging hij met 6-3, 2-6 en 7-6 (7/2) voorbij de Moldaviër Radu Albot (ATP 39).

De 33-jarige Nadal is het eerste reekshoofd op de Rogers Cup en de titelverdediger. Hij won het toernooi al vier keer: in 2005, 2008, 2013 en 2018.

Bron: Belga