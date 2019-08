AA Gent geeft in Cyprus in het slot de zege uit handen

AA Gent heeft op bezoek bij AEK Larnaca in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League in de slotfase de zege uit de handen laten glippen. De Buffalo’s kwamen halverwege de eerste helft 0-1 voor dankzij een treffer van Roman Yaremchuk, maar Ivan Trickovski – kapitein van Larnaca en ex-speler van Club Brugge en Waasland-Beveren – maakte twee minuten voor tijd alsnog gelijk. Eindstand: 1-1. De partij in Larnaca begon evenwichtig. De Cyprioten toonden zich zeker minder dan Gent en Hevel claimde na tien minuten al een strafschop na een vermeende overtreding van Dejaegere. De thuisploeg was ook nog gevaarlijk met een gekruld schot van Acoran, alvorens Gent halverwege de eerste helft het commando overnam. Eerst stuitte Kubo nog op doelman Ramirez, maar na 26 minuten was het wel raak voor de Buffalo’s. Yaremchuk rondde een knappe actie van Dejaegere af met een puntertje, 0-1. De partij – onder een loden hitte van 34 graden – viel nadien even stil, maar op slag van rust waren beide teams nog even gevaarlijk. Trickovski trapte op de paal voor Larnaca, voor Gent deed Odjidja hetzelfde.

Na de pauze hadden de Buffalo’s meer controle. Larnaca, dat in de vorige ronde over twee duels met liefst 7-0 won van het Bulgaarse Levski Sofia, leek veel energie te hebben verspild in de eerste helft. Op het uur was Giannou een eerste keer gevaarlijk. Aan de overkant dreigde een kwieke David. De bezoekers lieten de thuisploeg voornamelijk komen, maar die deden nagenoeg niets met het vele balbezit. Het leek 0-1 te blijven, maar in de slotfase bracht Trickovski met een heerlijke duikkopbal de stand alsnog in evenwicht, 1-1.







Volgende week donderdag volgt de terugwedstrijd in de Ghelamco Arena. Indien de Buffalo’s zich plaatsen voor de vierde, en laatste, voorronde wacht daarin een confrontatie met de winnaar van het dubbele duel tussen het Kroatische NK Rijeka en het Schotse Aberdeen. Gent haalde het eerder in de tweede voorronde al bij al vlot van het Roemeense Viitorul Constanta.

bron:Â Belga