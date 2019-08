Vreselijk! Kussend koppel valt dood tegemoet van brug

Een koppel uit Peru is overleden nadat ze van een brug vielen tijdens een intiem moment. Op beelden is te zien hoe de vrouw haar evenwicht verloor en de man mee van de brug viel.

Het verschrikkelijke ongeluk speelde zich afgelopen zaterdag af. Maybeth Espinoza (34) en Hector Vidal (36) waren na een avondje uit op weg naar huis, maar ze stopten even op de Bethlehem-brug in Cuzco.

Val van 15 meter







Terwijl ze elkaar innig kusten tegen de reling van de brug verloor Maybeth haar evenwicht en klemde ze haar benen rond Hector. Ze bleef echter naar achter hellen en uiteindelijk vielen ze allebei 15 meter naar beneden.

Meteen na de val was het koppel nog in leven, maar Maybeth stierf op weg naar het ziekenhuis. Hector overleed later in het ziekenhuis aan een schedelbreuk.

Maybeth en Hector waren bergbeklimmers die in Cuzco werkten als reisgids.