Voormalige CEO van Tinder aangeklaagd voor aanranding

Een voormalige directeur van de datingsite Tinder heeft het bedrijf en de ex-CEO aangeklaagd omdat hij haar heeft aangerand en het bedrijf haar vervolgens had ontslagen als vergelding voor haar klacht.

Rosette Pambakian zei in de rechtbank in Los Angeles dat voormalige Match Group en Tinder-CEO Gregory Blatt haar op een bedrijfsfeest in 2016 heeft aangerand. Hij zou haar hebben verteld dat hij zich moeilijk kon inhouden bij haar en het feest met haar wilde verlaten.







Pambakian zegt dat ze zich zorgen maakte dat hij zich aan zijn woord zou houden, dus vluchtte ze naar de kamer van zijn assistent, samen met een andere collega. Blatt zou dan zijn assistent een sms hebben gestuurd met de vraag waar ze allemaal waren. Vervolgens is hij komen opdagen in de kamer, waar hij Pambakian aanviel.

Pambakian beweert dat hij haar op het hotelbed trok, haar borsten en bovendijen betastte en haar schouders, nek en borst kuste. Blatt nam uiteindelijk een auto mee naar huis waarna Pambakian en de twee geciteerde getuigen ook het hotel verlieten. Blatt verontschuldigde zich later bij Pambakian en ze stemde ermee in er niet meer over te praten, uit angst haar werkrelatie en reputatie te schaden.

“Consensuele knuffel”

Het bedrijf dat eigendom is van media-mogul Barry Diller voerde een schijnonderzoek uit. dat concludeerde dat het gedrag “consensueel knuffelen” was, aldus haar advocaten. De Match Group ontkende dat Pambakian werd ontslagen als vergelding voor het melden van Blatt.

Pambakian en andere Tinder-leidinggevenden zijn ook nog steeds verwikkeld in een andere rechtszaak met Match. Ze zouden Tinder opzettelijk ondergewaardeerd hadden in een poging om te voorkomen dat miljarden dollars aan het startup-team, inclusief Pambakian, moesten worden betaald.