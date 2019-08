Voor- en nafoto van koppel dat methverslaving overwint gaat viraal

Brent en Ashley Walker zijn twee jaar en acht maanden clean na een jarenlange verslaving aan crystal meth. Met een voor-en nafoto hopen ze anderen te inspireren hun voorbeeld te volgen. Het verschil is ontluisterend.

Met de foto hoopten ze vooral verslaafde vrienden het laatste zetje te kunnen geven om af te kicken. Dat de afbeelding tienduizenden keren gedeeld zou worden hadden ze niet direct verwacht. Brent vertelde hoe hij op zijn negende begon met roken.







Drie jaar later startte hij met blowen en nog drie jaar later dealde hij drugs. “Ik heb mijn hele leven drugs genomen. Ik herinner me dat ik tegen mensen zei dat ik nooit sober zou kunnen zijn, omdat het te saai zou zijn”, vertelt hij aan NBC.

Dealer

In 2010 ontmoette hij Ashley, toen hij haar drugdealer werd. Brent had twee kinderen, Ashley drie, maar door hun verslaving raakten ze het hoederecht kwijt. “Meth knoeit met je hersenen. Het maakt je paranoïde, het zorgt ervoor dat je geheugen verliest en hallucineert”, vertelt hij. “Ik kon niet eten. Ik sliep dagenlang niet.”

Nu hebben ze hun leven allebei weer op de rit. “Het is lastig en het kost tijd om gezond te worden, maar het eindresultaat is fantastisch”, aldus Brent. “Mijn boodschap aan iedereen die kampt met verslaving is dat alles mogelijk is. Ik leef nu volgens het motto dat het leven een avontuur is om van te genieten, niet een probleem dat moet worden opgelost.”