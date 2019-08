Toeristen op tenen getrapt door boetes in Rome

Onlangs nog stond Venetië in het centrum van de belangstelling nadat twee toeristen een boete hadden gekregen omdat ze een kopje koffie zetten. Ditmaal is Rome aan de beurt. Sinds dinsdag deelt de politie namelijk boetes uit aan onwetende toeristen die even uitrusten op de Spaanse Trappen.

Zij die weleens een bezoekje hebben gebracht aan de eeuwige stad, weten dat dat een hele uitdaging is voor de beentjes. Even uitrusten op de Spaanse Trappen klinkt dan ook verleidelijk. Tot nog toe was dat geen probleem, maar vanaf nu komt daar verandering in.

Begin juni gingen in Italië enkele nieuwe, controversiële richtlijnen van kracht. Zo mag je niet meer ‘rommelig eten’ aan toeristische attracties en ook blote basten zijn taboe. Dinsdag namen die maatregelen nieuwe proporties aan toen de politie mensen begon weg te jagen van de Spaanse Trappen. Zij die toch even willen uitrusten aan het monument riskeren bovendien een boete van 250 euro. Dat initiatief kan op weinig bijval rekenen. Zo deed Vittorio Sgarbi, een omstreden kunstcriticus, de maatregel af als ‘fascistisch’. Ook topmodel Heidi Klum werd al het slachtoffer van de nieuwe wetgeving. Ze riskeert namelijk een boete van 6.000 euro omdat ze een duik nam bij Capri’s Blue Grotto, een zone die alleen toegankelijk is voor boten. Wie binnenkort een bezoekje brengt aan Italië, kan zich dus maar beter goed voorbereiden.