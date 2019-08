Philippe Geubels keert als speler terug naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’

’t Is gebeurd: de eerste namen voor De Slimste Mens ter Wereld zijn bekend. In het 17de seizoen keert Philippe Geubels terug als kandidaat en neemt hij het onder andere op tegen Jeroen Meus, Natalia en Bart Schols.

Philippe Geubels is een verrassende naam, want fans van het programma kennen hem vooral als hilarisch jurylid. Sinds 2009 vervulde hij die rol al, alleen vorig jaar moest hij verstek geven vanwege een exclusiviteitscontract dat hij had getekend bij de VRT. In de finaleweek mocht hij alsnog zijn moppentrommel even bovenhalen.

Bart Cannaerts







Wat velen echter niet weten, is dat Geubels in 2008 al eens deelnam aan het programma als speler, maar toen meteen door Bart Cannaerts en Christophe Deborsu naar huis werd gespeeld. Nu moet hij onder andere al Jeroen Meus, Natalia en Bart Schols verslaan om zo de opvolger te kunnen worden van Peter Van de Veire, die vorig jaar de titel ‘De Slimste Mens ter Wereld’ op zijn naam mocht schrijven.