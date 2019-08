Millennials zijn te blut om te daten

Geld maakt niet gelukkig, maar de liefde doet dat in het ideale geval wel. Jammer genoeg gaat de datingfase, waarin je voor het eerst afspreekt en – als alles goed gaat – de uitjes aan elkaar rijgt, gepaard met heel wat kosten. Restaurantbezoekjes en filmtickets zijn nu eenmaal niet goedkoop. Heel wat Millennials gaan daarom liever niet op date.

Heel romantisch is het niet, maar nadenken over je financiën hoort nu eenmaal bij het leven. In onze hedendaagse maatschappij kost bijna alles geld. Zelfs iemand nieuw leren kennen is niet gratis: drankje hier, filmpje daar, een nachtje weg… De prijs van al die dingen loopt al snel op en dat ontgaat ook de gemiddelde Millennial niet.

IJsjes zijn te goedkoop







Volgens een enquête van de datingapp Match speelt geld een grote rol in ons datingleven. Van de 5.000 ondervraagde Amerikanen liet 30% weten niet over voldoende financiële middelen te beschikken om op date te gaan. USA Today voelde een jongeman aan de tand die voorlopig niet langer datet omdat hij het de investering niet waard vindt. Per maand gaf hij honderden euro’s uit aan restaurants en drankjes. Een afspraakje trakteren op een koffie of een ijsje komt volgens hem dan weer goedkoop over, dus zet hij zijn amoureuze leven liever op pauze.

Hij is niet de enige die er zo over denkt. Volgens de enquête is 21% van de Millennials van mening dat ze pas een serieuze relatie kunnen overwegen als hun inkomen dat toelaat. Hun financiën waren volgens hen ook al meermaals de oorzaak van mislukte dates. Gedragsspecialist Helen Fisher legt uit aan USA Today dat die uitspraak wel met een korreltje zout dient genomen te worden. Volgens haar is het financiële plaatje niet meer dan een dekmantel voor bindingsangst. Laat je inkomsten dus geen excuus zijn om de mogelijke liefde van je leven te laten ontsnappen. Een picknick in het park is namelijk net zo romantische (en veel goedkoper) als een etentje op restaurant.