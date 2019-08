Milla Jovovich (43) zwanger van derde kindje

De Amerikaanse actrice Milla Jovovich is opnieuw in verwachting. Dat maakte ze bekend op Instagram.

“Opnieuw zwanger van een dochtertje”, kondigt Jovovich het heuglijke nieuws aan. De 43-jarige actrice van onder meer ‘Hellboy’ en ‘Resident Evil’ is dertien weken ver en enorm opgelucht dat de zwangerschap goed verloopt. “Vanwege mijn leeftijd en omdat het bij mijn vorige zwangerschap mis ging, wilde ik me niet te veel aan de baby hechten. Gelukkig ziet alles er nu goed uit én zijn we te weten gekomen dat ik opnieuw een meisje krijg”, schrijft ze.

Abortus







Enkele maanden geleden vertelde Jovovich immers in een openhartige post op Instagram dat ze twee jaar geleden noodgedwongen een abortus onderging. Ze kwam daarmee naar buiten naar aanleiding van de strenge anti-abortuswet in de VS. “Ik was bijna vijf maanden zwanger en met een film bezig in Oost-Europa, toen ik veel te vroeg moest gaan bevallen van mijn baby. Een abortus was helaas dus nodig en ik moest daarbij de hele tijd wakker blijven.”

Nachtmerrie

“Het is een van de ergste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb er nog steeds nachtmerries over. Ik voelde me alleen en hulpeloos. Het heeft gigantisch lang geduurd voordat ik me eroverheen kon zetten. Maar als ik nu denk aan de vrouwen die in de toekomst een abortus moeten laten plegen in veel ergere omstandigheden vanwege nieuwe wetten, dan draait mijn maag om”, klonk het toen.

Jovovich is inmiddels tien jaar getrouwd met regisseur Paul Anderson (54). Ze hebben twee dochters, Ever Gabo en Dashiel Edan.