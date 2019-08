Meer dieren in Vlaamse asielen, meer herenigingen én meer adopties

In 2018 zijn meer dieren in een asiel beland dan het jaar voordien, zijn er ook meer dieren herenigd met hun baasje én zijn er meer dieren geadopteerd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Hij grijpt de bekendmaking aan om de volgende Vlaamse regering op te roepen meer geld uit te trekken voor de asielen.

Van 75 asielen beschikken de diensten van Weyts nu over alle gegevens van de twee voorbije jaren. “Samen is dat genoeg cijfermateriaal om enkele evoluties in kaart te brengen”, zegt de minister.

‘Andere dieren’







In 2018 blijken er meer honden (+12%) en katten (+17%) in een asiel beland, maar het is vooral de verzamelcategorie ’andere dieren’ die fors toegenomen is (+267%). “Het gaat dan onder andere over duizenden vogels en pluimvee: van kippen tot gewonde duiven. Maar denk ook aan bijvoorbeeld ezels, egels, eekhoorns, vossen, reeën of konijnen. De cijfers wijzen erop dat de toename zich vooral situeert in de vogel- en zoogdierenopvangcentra, en minder in de klassieke lokale dierenasielen”, zegt Weyts.

Kattenplan

De toename van het aantal katten in asielen is wellicht gelinkt aan het kattenplan. De lokale besturen moeten nu een actievere rol spelen in de bestrijding van de zwerfkattenproblematiek en gemeentearbeiders brengen dus meer zwerfkatten naar het lokale asiel: +12%. Maar er werden ook meer katten afgestaan aan asielen (+16%), wat mede te wijten is aan de nieuwe sterilisatieverplichting. Weyts: “Er zijn blijkbaar mensen die hun kat nog liever dumpen dan te betalen voor de sterilisatie”.

Hereniging met baasje

In 2018 bleek niet alleen de instroom in de asielen groter, ook de uitstroom verliep sneller. Er worden steeds meer asieldieren herenigd met hun baasje. “Van alle honden die in 2018 tijdelijk in een asiel verbleven nadat ze werden aangetroffen op straat of in de natuur werd maar liefst 90% terug thuis gebracht. In 2017 was dat nog 84%”, zegt Weyts.

Er worden ook steeds meer asieldieren geadopteerd door Vlaamse gezinnen. Zowel bij de honden (+3%) als bij de katten (+15%) zit het aantal adopties in de lift.