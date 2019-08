Lil’ Kleine trakteert verloofde op peperduur cadeau

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine heeft zijn vrouw in spe een kostbaar cadeau gedaan. Hij schonk haar een gepersonaliseerde Rolex-horloge.

Lil’ Kleine, die in het echte leven Jorik Scholten heet, werd in juni vader van Lío Zion. Hij vond het dringend tijd om zijn verloofde, Jaimie Vaes (29), extra te verwennen, dus trakteerde hij haar op een Rolex. Geen gewoon exemplaar, maar eentje waarin de naam, geboortedatum en -uur van hun kindje gegraveerd staat. “Lío Zion, 09-06-2019, 00:14”, valt er op de achterkant van het uurwerk te lezen. “Zorg goed voor je vrouw, jongens”, knipoogde hij erbij.

Duizenden euro's







Het is niet bekend hoeveel het bewuste horloge kostte, maar de meeste Rolexen betaal je ettelijke duizenden euro’s. Wetende dat de 24-jarige rapper van onder meer ‘Dichterbij Je’ en ‘Af En Toe’ per optreden 10.000 tot 15.000 euro verdient, zal het dan ook niet de goedkoopste uitgave zijn. De duurste Rolex ooit verkocht, Paul Newmans Rolex Cosmograph Daytona, werd in 2017 voor maar liefst 14,8 miljoen euro geveild.

Lil’ Kleine leerde Jamie kennen toen hij vijftien jaar was. Ze was zijn styliste. Vorige zomer vroeg hij haar ten huwelijk in Ibiza.