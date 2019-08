Eline De Munck (even) opgenomen in het ziekenhuis

Presentatrice Eline De Munck is woensdagavond even langs het ziekenhuis moeten gaan om op krachten te komen.

De 31-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ leed aan ijzertekort en bloedarmoede en moest een tijdje aan een baxter hangen, zo is te zien op haar Instagram.

Tijd voor een feestje







Daarna kon ze er weer helemaal tegen, want dezelfde avond hing ze het feestbeest uit op de Fonnefeesten in Lokeren, waar NU-metal tribute band Bizkit Park het festival op zijn kop zette. “Ik denk niet dat de dokter dit bedoelde met ‘rust’ but hey, one’s got to support her local Hero”, schreef ze op Instagram.