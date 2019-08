Canadese klopjacht op tienermoordenaars voorbij nadat politie twee lichamen vindt

De Canadese politie heeft in het noorden van de provincie Manitoba vermoedelijk de lichamen gevonden van de twee tieners die verdacht worden van drie moorden in Brits-Columbia. Dat meldde de politie woensdag op Twitter.

Al twee weken zocht de politie met man en macht naar de Canadezen. De twee jeugdvrienden van 19 en 18 jaar oud werden inmiddels officieel in verdenking gesteld van de moord op de 64-jarige professor Leonard Dyck. Daarnaast worden ze er ook van verdacht de 23-jarige Australiër Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) te hebben gedood. Over het motief voor de moorden tast de politie nog in het duister.

Zoektocht voorbij







Nu is de klopjacht hoogstwaarschijnlijk ten einde. “De zoektocht is voorbij», tweette de politie van Manitoba. «Om 10 uur vanochtend vonden agenten de lichamen van twee mannen, waarvan wordt verondersteld dat het de verdachten zijn.” De lijken lagen in de buurt van de oever van de rivier Nelson, op ongeveer 8 kilometer van de plek waar eind juli het verbrande wrak van de auto van de twee tieners werd gevonden.

De politie zegt er “vertrouwen” in te hebben dat het wel degelijk om de verdachten gaat. Lijkschouwingen moeten snel uitsluitsel geven over hun identiteit.