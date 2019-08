BIZAR. Man belt per ongeluk noodnummer en wordt na huiszoeking gearresteerd

De Canadese politie heeft honderd vuurwapens in beslag genomen bij een man die per ongeluk het noodnummer had gebeld. De 73-jarige man is opgepakt.

De man kreeg agenten aan de deur nadat hij het noodnummer 911 had gebeld. De beller legde uit dat hij eigenlijk het informatienummer 411 had willen bellen en dat er geen sprake was van een noodgeval, maar dat maakte voor de politie niet uit.

Misverstand







Er wordt Ɣltijd gereageerd als iemand het alarmnummer belt, vertelt een woordvoerder van de politie, ook als sprake is van een misverstand. Agenten gingen naar het huis van de man in Chebogue (Nova Scotia) en vroegen of ze mochten rondkijken. Daar had de bewoner geen bezwaar tegen.

Vergunning

Eenmaal binnen ontdekten de politiemensen dat overal wapens rondslingerden. Het ging in totaal om 94 geweren en 6 pistolen. De man had weliswaar een vergunning voor dat arsenaal, maar werd toch aangehouden omdat hij de wapens ‘op een onveilige manier’ had opgeslagen.

De senior is inmiddels vrijgelaten en moet in oktober voor de rechter verschijnen. De politie heeft de wapens meegenomen.