Weerbericht – Woensdag brengt wisselend tot zwaarbewolkt weer

Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. We verwachten vooral in het oostelijke deel van het land buien, mogelijk met onweer. Over het westen van het land blijft het meestal droog en zijn er ook meer opklaringen. We krijgen maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot 23 of 24 graden in het centrum, meldt het KMI. Donderdag trekt een warmtefront van zuid naar noord over ons land met vrij veel hoge en soms ook middelhoge wolkenvelden. De zon schijnt daar vaak doorheen. Het blijft droog en het wordt zo’n 25 graden in het centrum van het land. De matige zuidwestenwind zwakt tegen de avond af en wordt veranderlijk.

Vrijdag trekt een koufront van west naar oost doorheen ons land. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt en vallen er regen of buien waarbij lokaal ook onweer kan optreden. Voor de passage van het front, wat voor het oost en eventueel pas tegen de avond voorzien wordt, kan het kwik nog oplopen naar zo’n 28 graden.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het waarschijnlijk overal droog. Het kwik haalt zo’n 24 graden in het centrum van het land. Er staat vrij veel wind met landinwaarts een vrij krachtige, en aan zee krachtige, zuidwestenwind met rukwinden rond 70 kilometer per uur.

Zondag is het eerst licht bewolkt, in de namiddag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 24 in het binnenland. Er staat een matige zuidwestenwind met lokaal nog windstoten tot zo’n kilometer per uur.

bron: Belga