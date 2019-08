Turkije en VS worden het eens over “vredescorridor” in noorden van Syrië

Na drie dagen onderhandelen zijn Turkse en Amerikaanse militairen het eens geworden over de invoering van een veiligheidszone in het noorden van Syrië. In een kort document dat zowel door het ministerie van Defensie in Ankara als door de Amerikaanse ambassade bekendgemaakt werd, klinkt het dat men in Turkije zo snel mogelijk een “operatiecentrum” wil vestigen voor de installatie van zo’n zone. De veiligheidszone moet volgens de gezamenlijke verklaring een “vredescorridor” worden die ook dient om Syrische vluchtelingen in Turkije te laten terugkeren naar huis. Met de overeenkomst wordt in eerste instantie een nieuw militair offensief in Noord-Syrië afgewend waarmee president Recep Tayyip Erdogan de jongste tijd meermaals dreigde.

Turkije wil langs de Turks-Syrische grens een gebied onder zijn controle stellen waaruit de Koerdische troepen zich moeten terugtrekken. Het gebied wordt nu door de Koerdische militie YPG gecontroleerd. Ankara beschouwt YPG als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie. Voor de Verenigde Staten is YPG echter een belangrijke partner in de strijd tegen terreurmilitie IS (Islamitische Staat). Zij willen een aanval op hun bondgenoten verhinderen.







Volgens de wens van Turkije moest de veiligheidszone 30 kilometer diep zijn en vanaf de Eufraat langs de hele grens lopen. Volgens Amerikaanse media stelden de VS een smallere zone voor. Details over de grootte van de toekomstige zone of de controle erover waren er woensdag niet. Ook over de door Turkije geëiste ontwapening van YPG kwam niets naar buiten.

Bron: Belga