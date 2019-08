Trotse Van Crombrugge bij voorstelling: “Transfer was op 72 uur helemaal rond”

RSC Anderlecht stelde woensdag met trots Hendrik Van Crombrugge voor aan de pers. De 26-jarige doelman maakte afgelopen zondag al zijn debuut voor paars-wit tijdens het 0-0 gelijkspel bij Moeskroen. Van Crombrugge toonde zich bij zijn presentatie erg vastberaden. “Dit was de stap die ik absoluut wilde maken”, legde hij uit. “Ik ben heel fier hier bij Anderlecht te hebben kunnen tekenen”, begon Van Crombrugge. “Dit is de ideale stap in mijn carrière. Er waren in het verleden diverse buitenlandse aanbiedingen, maar die heb ik allemaal – om verschillende redenen – afgewezen. Ik voelde mij nooit honderd procent bij die aanbiedingen. Dat was nu wel het geval bij Anderlecht. Ik wilde naar een ploeg uit de top-6 in België en dat is Anderlecht altijd. Bij Anderlecht speel je altijd om de titel en de Europese plaatsen.”

Van Crombrugge beleeft vrijdag tegen KV Mechelen zijn vuurdoop voor de eigen supporters. “Dat wordt heel speciaal”, getuigde hij. “Maar ik ga mij er niet op een andere manier voor voorbereiden. Ik ben blij dat ik deze week een hele week heb om klaar te zijn voor de match. Dat was vorige week niet het geval.”







De doelman gaf aan vorige week maandag pas voor het eerst contact te hebben gehad met Anderlecht. “Het is allemaal heel snel gegaan”, erkende hij. “Mijn makelaar verwittigde me dat Anderlecht interesse had. We hebben de dag zelf al gepraat, en hadden snel een persoonlijk akkoord. Ook tussen de clubs was er snel een overeenkomst. In 72 uur was de transfer helemaal rond.”

Van Crombrugge besloot door te benadrukken dat de extra druk op zijn schouders hem niet deert. “Er is bij Anderlecht meer media-aandacht, er zijn meer supporters. Er is dus ook meer druk. Je moet ook meer geconcentreerd blijven, 95 minuten lang, omdat je normaal gezien minder ballen te verwerken krijgt. Een doelman bij Anderlecht heeft meer verantwoordelijkheid. Maar ik heb de wedstrijd tegen Moeskroen voorbereid zoals ik al mijn wedstrijden bij Eupen voorbereidde. Vincent (Kompany, red.) zei me ook ‘doe zoals je altijd doet’. En dat heeft gewerkt. Ik was heel blij te beginnen met een clean sheet, maar ik hou mijn voetjes stevig op de grond.”

bron: Belga