Treinverkeer tussen Leuven en Mechelen hersteld

Het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen is rond 20.35 uur kunnen hernemen. Dat meldt Infrabel. Het treinverkeer was onderbroken sinds 16.30 uur nadat op een overweg in Boortmeerbeek een persoonsongeval had plaatsgevonden. De NMBS legde vervangbussen in en leidde zoveel mogelijk treinen om. Op de trein die bij de aanrijding betrokken was, zaten zo’n 200 reizigers. Zij werden even opgevangen in de nabijgelegen Delhaize en vervolgens weggebracht met bussen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga