Senegalese activiste Binta Sagna stierf natuurlijke dood

De Senegalese actviviste Binta Sagna (40), die gisteren dood werd aangetroffen in haar woning in Brussel, is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt het Brusselse parket. Het parket had een onderzoek ingesteld naar het overlijden wegens de jonge leeftijd van de vrouw en omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was. In 2017 was Binta Sagna nog beschouwd als een van de meest invloedrijke personen van het Afrikaanse continent. Het was het Zuid-Afrikaanse tijdschrift “Tropics Magazine” dat de jonge vrouw had opgenomen in zijn lijst van “365 leiders die Afrika zullen maken”. Dat gebeurde naar aanleiding van de campagne “#African DOers”, die een overzicht wou bieden van de meest markante figuren van het “afro-optimisme”, personen die het imago van het Afrikaanse continent hielpen oppoetsen. Binta Sagna was een openlijk feministische activiste, die steun bood aan vrouwen met ambitie en projecten en hen ertoe aanzette de vrouwelijke stereotypes achter zich te laten.

De jonge vrouw was dinsdag dood aangetroffen in haar Brusselse woning. Gezien haar jonge leeftijd en omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was, opende het Brusselse parket een onderzoek. Het labo van de federale politie en een wetsarts gingen ter plaatse. Uit de verschillende onderzoeken is nu gebleken dat de vrouw een natuurlijke dood stierf, aldus het parket.







bron:Â Belga