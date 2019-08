Problemen met inchecken bij British Airways

Heel wat passagiers van British Airways moeten woensdag geduld oefenen, door problemen bij het inchecken. “Hallo, we hebben deze morgen systeemproblemen, die een invloed hebben op het online inchecken. We verontschuldigen ons hiervoor en vragen om het later opnieuw te proberen”, zo deelde de Britse luchtvaartmaatschappij mee via Twitter. De precieze omvang van de problemen temidden van de zomerperiode is voorlopig nog onduidelijk. Op de luchthaven van Gatwick nabij Londen vormen zich lange wachtrijen. Een woordvoerder van de luchthaven laat weten dat ook andere luchthavens getroffen zijn.

British Airways beklemtoont evenwel dat het niet om een wereldwijde uitval van de computersystemen gaat. “We werken met backup- en manuele systemen, om de zaken in beweging te houden”, aldus de luchtvaartmaatschappij.







bron: Belga