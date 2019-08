Ochoa ruilt Standard voor eerste liefde Club América

Doelman Guillermo Ochoa verlaat Standard en gaat weer bij Club América in zijn thuisland aan de slag. Dat heeft de 34-jarige Mexicaan laten weten. Ochoa verdedigde sinds juli 2017 het doel van Standard. De 107-voudig international had eerder al aangegeven deze zomer de club uit Luik te willen verlaten. Nu keert hij terug naar eerste liefde Club América, waar hij tussen 2003 en 2011 al lange tijd voetbalde.

In 2011 trok Ochoa naar Europa en ging hij aan de slag bij het Franse Ajaccio. In 2014 stapte hij over naar Malaga in Spanje. Na een passage bij Granada streek hij in 2017 bij Standard neer.







Met de Luikenaars veroverde Ochoa in 2018 de Beker van België. Voorlopig krijgt de jonge Arnaud Bodart zijn kans tussen de Luikse palen als opvolger van de Mexicaan.

bron: Belga