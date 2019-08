Na vier doden in oosten van Oekraïne belt Zelensky met Poetin

Na de dood van vier regeringssoldaten in het oosten van Oekraïne heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky met Kremlinleider Vladimir Poetin getelefoneerd. “Ik vraag u uw invloed te gebruiken op de andere zijde, zodat een einde komt aan de moord op onze mensen”, zei hij aan Poetin. Het telefoongesprek duurde volgens Zelensky heel lang. Het was de tweede keer dat de twee staatshoofden rechtstreeks met elkaar spraken.

Poetin voerde volgens een mededeling van het Kremlin aan dat de Oekraïense troepen het vuren moesten staken. Het vredesplan moet consequent uitgevoerd worden, klonk het. Tussen de conflictpartijen is een “constructieve dialoog” nodig.







De regeringssoldaten werden dinsdag bij gevechten met pro-Russische separatisten in het gebied Donetsk gedood, ondanks een bestand. Delen van Donetsk en Loehansk zijn sinds 2014 in handen van separatisten, die door Rusland gesteund worden.

Zelensky wil ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron contacteren om een gezamenlijke ontmoeting met Poetin te regelen. “Ik zou graag zien dat dit ongeacht alle eerdere diplomatieke afspraken kan plaatsvinden, zodat we op een menselijke manier met elkaar omgaan en begrijpen dat dit heel belangrijk is”, zei Zelensky.

De Oekraïense president bestuurt de voormalige Sovjetrepubliek sinds mei. Een van zijn hoofdbeloftes in de kiescampagne was de beëindiging van het bloedige conflict in het oosten van Oekraïne. Volgens schattingen van de Verenigde Naties werden in het conflict al ongeveer 13.000 mensen gedood.

bron: Belga