Mezgec snelt naar tweede ritzege in Ronde van Polen

Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) heeft vandaag de vijfde etappe in de Ronde van Polen (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 153,8 kilometer tussen startplaats Wieliczka en de aankomst in Bielsko-Biala was de Sloveen in een massaspurt sneller dan de Spanjaard Eduard Prades (Movistar) en de Brit Ben Swift (INEOS). De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) sprintte niet mee, maar behield desondanks zijn gele leiderstrui. Twee dagen na de ongelukkige dood van onze landgenoot Bjorg Lambrecht werd er voor het eerst opnieuw gekoerst in Polen. De etappe van gisteren werd nog geneutraliseerd. Jelle Wallays (Lotto Soudal) eerde zijn overleden ploegmakker door mee te gaan in de vroege vlucht. Op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst werd de dertigjarige West-Vlaming, samen met zijn kompanen, echter opnieuw gegrepen.

In een heuvelachtige finale kozen ook Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) en Simon Geschke (CCC) nog voor de aanval, maar ook hun poging kende geen succes. Het werd een sprint in de straten van Bielsko-Biala en daarin was Mezgec overduidelijk de sterkste. Het is de tweede ritzege in Polen voor de 31-jarige Sloveen na winst in de tweede etappe zondag.







Morgen trekt het peloton in Polen de bergen in. Er wacht de renners een etappe van 160 kilometer tussen Zakopane en Koscielisko. De rit bevat liefst zeven beklimmingen van eerste categorie.

Bron: Belga