Meer dan 100.000 euro opgehaald voor familie van jongetje dat op sporen werd geduwd

Een online donatiecampagne voor de familie van een jongetje dat in Frankfurt op de sporen werd geduwd, heeft meer dan 100.000 euro opgeleverd. De inzamelactie werd door een man uit de Duitse stad op poten gezet. In het station van Frankfurt kwam vorige week maandag een jongetje van 8 jaar om nadat een man hem en zijn moeder van het perron op de sporen had geduwd. De vrouw van 40 jaar slaagde erin van het spoor weg te geraken voor een hogesnelheidstrein eraan kwam, maar haar zoon liep fatale verwondingen op. Een derde persoon die ook geduwd werd, kwam niet op de sporen terecht.

De dader sloeg op de vlucht maar kon even later buiten het station met de hulp van voorbijgangers worden opgepakt. Het gaat om een 40-jarige Eritreeër die sinds 2006 in Zwitserland verblijft. Hij zit momenteel in Duitsland in voorhechtenis op verdenking van moord en twee pogingen tot moord.







Bron: Belga