Gerichte explosie aan gebouw Deense belastingdienst: geen ernstig gewonden

Het gebouw van de Deense belastingdienst in Kopenhagen is dinsdagavond getroffen door een zware explosie. De politie sprak woensdag over een “aanval”, die duidelijk concreet tegen het gebouw gericht was. Niemand raakte ernstig gewond. Er is wel aanzienlijke schade. “Dit is geen ongeval. Iemand heeft het gebouw met opzet aangevallen”, stelde Jørgen Bergen Skov, hoofdinspecteur van de politie in de Deense hoofdstad, tijdens een persconferentie. Hij onderstreepte dat de aanval niet tegen personen, maar tegen het gebouw gericht was.

Twee mensen die zich op het moment van de ontploffing in het gebouw bevonden, bleven ongedeerd. Iemand buiten werd getroffen door brokstukken en naar de spoeddienst gebracht. De gevel van het gebouw van de belastingdienst liep ernstige schade op. Verschillende ramen liggen aan diggelen. Volgens de politie is het een wonder dat niemand ernstig gewond raakte.







De politie tast nog in het duister over het motief en mogelijke verantwoordelijken voor de explosie.

De werknemers van de belastingdienst mogen woensdag thuis blijven.

