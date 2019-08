Europa League – Antwerp maakt zich op voor eerste Europese campagne in kwarteeuw

Antwerp opent donderdagavond (19u30) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion zijn Europees avontuur in de derde voorronde van de Europa League tegen de Tsjechische vicekampioen Viktoria Plzen. Voor de Great Old wordt het de eerste Europese wedstrijd in 25 jaar. In het najaar van 1994, iets meer dan een jaar na de verloren finale op Wembley, speelde Antwerp voor het laatst Europees voetbal. In de eerste ronde van de toenmalige UEFA Cup gingen ze er toen uit tegen Newcastle United, destijds absolute top in Engeland. In 1997 was er wel nog een Intertoto-campagne, zomervoetbal waarbij er destijds mits het overleven van enkele speelronden een UEFA Cup-ticket te verdienen viel.

Sportief gezien lijkt de club helemaal klaar voor de Europese campagne, na de zes op zes in de competitie met zeges tegen Eupen (1-4) en Waasland-Beveren (4-1). Antwerp kan zijn Europese wedstrijden echter niet spelen op de vertrouwde Bosuil en moet daarvoor uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion, maar dat bleek geen belemmering te zijn voor de hondstrouwe aanhang, die massaal de verplaatsing maakt: donderdagavond worden er minstens 17.000 Antwerp-fans verwacht. Bij winst in het tweeluik is de Europa League-groepsfase nog geen feit, maar wacht er nog een play-offronde tegen het Nederlandse AZ of het Oekraïense Mariupol.

Toch belooft het tegen Viktoria Plzen geen walk-over te worden. De ploeg uit de bierstad is de Tsjechische vicekampioen en met tien punten uit vier wedstrijden de huidige leider in Tsjechië, al wordt de eerste plaats gedeeld met Slavia Praag. De ploeg speelt in een moderne 4-2-3-1, met Jakub Brabec en aanvoerder Patrik Hrosovsky als bekendste namen. De eerste is een voormalige Genkenaar, de tweede trekt in de loop van augustus naar Limburg. Daarnaast kan Viktoria terugvallen op heel wat Europese ervaring. Sinds 2011 mocht het team al zeven keer in de groepsfase van de Europa League of de Champions League aantreden.

Ook AA Gent moet donderdagavond in de derde voorronde aan de bak. Na de al bij al vlotte kwalificatie tegen het Roemeense Viitorul Constanta is het Cypriotische AEK Larnaca de volgende tegenstander. De Buffalo’s werken de heenwedstrijd donderdag om 17u30 in Cyprus af, de terugwedstrijd volgt een week later. Bij winst is het Kroatische Rijeka of het Schotse Aberdeen de tegenstander.

bron: Belga