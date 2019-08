DRC: Drie artsen opgepakt die verdacht worden van moord op ebola-arts

De Congolese justitie heeft woensdag bekendgemaakt dat het drie van de vier Congolese artsen heeft opgepakt die ervan beschuldigd worden dat ze betrokken zijn bij de moord op een Kameroense epidemioloog van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in april. De moord gebeurde tijdens een aanval op een ebola-ziekenhuis in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De artsen worden vervolgd voor “terrorisme en criminele samenzwering”, zei luitenant-kolonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma, militair procureur van Butembo (Noord-Kivu). Ze worden ervan beschuldigd dat ze “bijeenkomsten hebben georganiseerd op 14 april 2019 om de moord te beramen op Dr. Richard Mouzoko”, epidemioloog van de Wereldgezondheidsorganisatie, voegde hij eraan toe.

Het gaat om de artsen Hippolyte Sangala Kisako, Aurélien Luendo Paluku en Gilbert Kasereka. Een vierde arts, Dr. Mundama Witende, is het land uit, volgens een van zijn collega’s.

Dr. Richard Valery Mouzoko Kiboung werd op 19 april gedood bij een aanval door gewapende mannen tegen het Universitair Ziekenhuis Butembo waar hij een vergadering voorzat met leden van het ebola-responsteam.

De DRC vecht al een jaar tegen een epidemie van ebola die al meer dan 1.820 levens heeft geëist, voornamelijk in de landelijke gebieden van Beni, Butembo-Katwa (Noord-Kivu) en Ituri.

Bron: Belga