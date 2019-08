Cyprus vraagt Europa om hulp bij opvang asielzoekers

Cyprus kan de aanhoudende toestroom van migranten niet meer de baas en vraagt de andere Europese landen om solidariteit. Bij de Europese Commissie is vandaag een brief van minister van Binnenlandse Zaken Constantinos Petrides aangekomen waarin hij aandringt op de verdeling van 5.000 asielzoekers en andere mensen met nood aan bescherming over de overige lidstaten. Het kleine land telt het grootste aantal nieuwe asielzoekers per capita van heel de EU. In het amper 875.000 inwoners tellende Cyprus zouden momenteel 9.000 migranten verblijven die bescherming toegewezen hebben gekregen. Een kwart is afkomstig uit Syrië. Bovendien werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in Cyprus 7.000 asielaanvragen ingediend. De achterstand van het aantal dossiers dat nog behandeld moet worden, is opgelopen tot bijna 15.000.

Minister Petrides wijst in zijn brief vooral Turkije met de vinger. Het land sloot in 2016 een migratiedeal met de EU, waardoor er amper nog migranten via Turkije Europa bereiken, maar negeert Cyprus. Sinds de start van de migratiecrisis in 2015 zijn al 8.500 mensen Cyprus binnengekomen via Turkije of via Turks-Cyprus, klaagt Petrides. Dat geeft die migranten een toegangspunt tot de EU.







Een woordvoerster van de Europese Commissie bevestigde vandaag dat de brief van Petrides in Brussel aangekomen is en dat zijn verzoek zal worden onderzocht.

bron: Belga