Champions League – Bolingoli speelt met Celtic gelijk bij Roemeense Cluj

Boli Bolingoli heeft woensdagavond met Celtic 1-1 gelijkgespeeld bij het Roemeense Cluj in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League. De 24-jarige winger startte in de basis en maakte de hele wedstrijd vol.

Cluj kwam na 28 minuten op voorsprong langs Mario Rondon. Negen minuten later maakte James Forrest gelijk. Tussen beide doelpunten kreeg Bolingoli geel. Volgende dinsdag staat de terugmatch geprogrammeerd.

Het Oostenrijkse LASK haalde het met 1-2 bij het Zwitserse Bazel. Aanvoerder Gernot Trauner (51.) en Joao Klauss De Mello (82.) zetten de bezoekers op rozen, Luca Zuffi (87.) milderde in het slot. De winnaar van de dubbele ontmoeting treft Club Brugge in de play-offronde, op voorwaarde dat blauw-zwart Dinamo Kiev uitschakelt. De troepen van Philippe Clement wonnen de heenwedstrijd dinsdag met 1-0.

Nog woensdag won Porto na een late goal van Sergio Oliveira met 0-1 bij het Russische Krasnodar. Het Griekse Olympiacos won dankzij een treffer van Georgios Masouras (53.) met het kleinste verschil op het veld van het Turkse Basaksehir.

Het Noorse Rosenborg verwierf een uitstekende uitgangspositie bij het Sloveense Maribor (1-3) na onder mee twee goals van Alexander Söderlund.

bron: Belga